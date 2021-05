Activision confirma un nuevo Call of Duty de la mano de Sledgehammer

Buenas noticias para todos los que están esperando por nueva información de Call of Duty y es que desde Activision han confirmado que este año no será una excepción y habrá un nuevo juego de la franquicia el cual llegará de la mano de Sledgehammer.

De la mano del informa del primer trimestre de Activision-Blizard, desde la compañía anunciaron que el juego estaba “luciendo genial” y en camino para su lanzamiento más avanzado este año.

Como es habitual, el juego contará con una campaña, un modo multijugador, un modo creativo e “integrará y mejorará el ecosistema Call of Duty existente”, lo que seguramente se refiere a algún tipo de compatibilidad con Warzone.

Hay que recordar que Sledgehammer con anterioridad se encargó de Call of Duty: WWII y Call of Duty: Advanced Warfare, y según un reciente reporte, que mencionaba al estudio desarrollador, el nuevo juego tendría por nombre Call of Duty WWII: Vanguard y se centraría en la Segunda Guerra Mundial.