Activision decide retrasar la nueva temporada de Call of Duty

Activision ha decidido retrasar la llegada de la nueva temporada de Call of Duty: Moder Warfare, Warzone y Mobile, debido a los hechos que están ocurriendo en Estados unidos.

A través de un comunicado publicado en Twitter, desde la compañía apuntaron que “ahora no es el momento” y agregan que la temporada de Warzone y Modern Warfare que estaba programada para el 3 de junio será pospuesta de hasta una fecha indefinida.

“Aunque todos estamos ansiosos de jugar las nuevas temporadas de Modern Warfare, Warzone y Call of Duty: Mobile, ahora no es el momento", apuntaron, agregando que “Estamos trasladando los lanzamientos de la Temporada 4 de Modern Warfare y la Temporada 7 de Call of Duty: Mobile a fechas posteriores”.

Cabe mencionar que varios estudios relacionados con el mundo de los videojuegos se han manifestado en contra del racismo y a favor de las manifestaciones que se han tomado Estados Unidos bajo la consigna #BlackLivesMatters, luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía.