Actor de El Juego del Calamar fue acusado de acoso y conducta sexual inapropiada

Oh Young Soo, el actor surcoreano que saltó a la fama mundial por su participación en la serie “El Juego del Calamar”, fue acusado de conducta sexual inapropiada y acoso.

De acuerdo a medios locales de Corea del Sur, el actor fue denunciado por “tocar inapropiadamente” a una mujer no identificada en 2017. El caso se lleva adelante por la fiscalía del distrito de Suwon en la ciudad de Seongnam.

El actor negó las acusaciones en su contra en su declaración ante la fiscalía. “Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque [la persona] dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”, dijo.

El caso fue presentado en diciembre de 2021, pero fue cerrado en abril de este año sin que presentasen cargos. La víctima presentó una apelación, lo que llevó a que el caso fuese reabierto. De ahí que ahora la fiscalía afirma que obtuvo pruebas de acoso y por ello llevarán el caso a juicio.

Además de su participación en la serie de Netflix, Oh Young Soo es reconocido por su trabajo teatral y en el cine, incluyendo una participación protagónica en el aclamado drama “Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera” de Kim Ki-Duk.