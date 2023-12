Adam Driver dice que el giro de Kylo Ren en Rise of Skywalker no era el plan original

Adam Driver se ha referido a su personaje de Kylo Ren dando a conocer que el giro que tiene el personaje en Star Wars: The Rise of Skywalker no era el plan original para el personaje.

En conversación The Rich Eisen Show es que el actor que interpreta al hijo de Han Solo se refirió al respecto señalando que “Tenía un arco general en mente que [JJ Abrams] quería hacer, que luego cambió, pero su idea era casi el viaje opuesto al de Vader”.

Es así como detalló que mientras “Vader comienza con más confianza, más comprometido con el lado oscuro, y en la última película es más vulnerable y débil. Y quería empezar al revés, donde este personaje era el más confundido y vulnerable, y al final de las tres películas, estaría más comprometido con el lado oscuro. Así que traté de tener ese arco en mente, sin importar si ese terminó no siendo el viaje de todos modos, porque obviamente cambió”.

En cuanto a las razones del cambio, Driver señaló que The Last Jedi, dirigida por Rian Johnson, modificó el arco del personaje.

“Con Rian tomó una dirección diferente”, mencionó, agregando que “pero todavía seguía al personaje. Luego, al último, pasó a ser sobre ellos, y la pareja, y cosas así. Y evolucionar a Ben Solo, eso nunca fue parte del plan”.