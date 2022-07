Adam Scott se suma al elenco de la película de Madame Web

A pesar del dispar recibimiento de sus películas basadas en personajes surgidos desde las páginas de los cómics de Spider-Man, en Sony Pictures seguirán impulsando múltiples adaptaciones para algunos personajes de segunda o tercera línea en las historias del trepamuros.

Tomen como ejemplo a Madame Web, la película que ahora confirmó la inclusión del actor Adam Scott (Severance) en su elenco, aunque desde Deadline no entregan detalles sobre qué rol tendrá que interpretar.

La película, que será protagonizada por Dakota Johnson, abordará la historia de un personaje mutante que tiene el don de la clarividencia, aunque habitualmente es presentada como una mujer anciana ciega.

La película además contará con la participación de Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced y Emma Roberts, en una producción que será dirigida por S.J. Clarkson, quien ha dirigido episodios de series como Orange is the New Black, Jessica Jones y Succession, entre otras.