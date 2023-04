¿Adaptarán aquella muerte?: los responsables de The Last of Us dicen que no se sienten limitados por el material original

Esta nota incluye spoilers del videojuego The Last of Us 2.

La adaptación televisiva de The Last of Us presentada por HBO fue muy fiel al videojuego original. Aunque se redujo la acción y la escala de las secuencias de acción, limitando la participación de los contagiados por el hongo Cordyceps, la historia siguió los elementos centrales de la travesía casi al pie de la letra.

De ahí que con la renovación de la segunda temporada inevitablemente surgió una duda: ¿Realmente seguirán adaptando fielmente al videojuego? ¿Concretarán la muerte que cambia el foco de todo en la secuela?

Pues bien, por ahora solo estaba claro que los showrunners Craig Mazan y Neil Druckmann querían adaptar una porción relevante de la secuela, pero en conversación con Esquire abordaron el “elefante en la sala”: la participación que tendrá Pedro Pascal en el rol de Joel.

Lo anterior no es menor, ya que el videojuego The Last of Us 2 comienza con el brutal asesinato de Joel, quien muere como consecuencia de sus actos en el final del juego anterior. Aunque su presencia es permanente como parte de la historia, ya que la situación motiva la venganza de Ellie, Joel solo aparece en secuencias de flashback.

De ahí que, considerando la gran recepción que tuvo Pedro Pascal en la adaptación televisiva, Craig Mazin deja en claro que no descartan ninguna posibilidad en cuanto a Joel. ”Esto debería ser bastante obvio para cualquiera a estas alturas, pero no temo matar personajes. Pero lo importante a tener en cuenta es que ni Neil ni yo nos sentimos limitados por el material original”, recalcó el co-showrunnerr de la serie.

Por su parte, Pedro Pascal reconoce que no ha visto la escena de la muerte en el videojuego, pero cree que: “no tendría sentido seguir el primer juego tan fielmente solo para desviarse severamente del camino. Entonces, sí, esa es mi respuesta honesta”.

“Si eso sucede en la serie, no sé si estoy emocionalmente preparada para ello”, planteó por su parte Bella Ramsey, quien da vida a Ellie.

Por ahora no hay certezas sobre qué camino tomará la serie. Pero tengan en cuenta que The Walking Dead era la serie más popular de la televisión hasta que decidió jugar con los espectadores a la hora de adaptar la muerte de Greg. Aunque la serie terminó siguiendo el camino del cómic, su nivel de audiencia paulatinamente se desplomó.

En tanto, se espera que las filmaciones de la segunda temporada de The Last of Us solo comiencen a fines de este año, por lo que podría llegar a HBO durante fines de 2024.