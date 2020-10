Age of Empires III: Definitive Edition y otros juegos llegarán este mes a Xbox Game Pass

Durante la jornada de este martes desde Xbox anunciaron los próximos juegos que se sumarán a Xbox Game Passs durante el mes de octubre, tanto en su versión de consolas como PC.

Según dieron a conocer, serán ocho los juegos que llegarán próximamente a la plataforma, entre los que se encuentran Age of Empires III: Definitive Edition, Katana Zero y Tales of Vesperia.

De esta forma el listado completo de juegos y sus fechas de lanzamiento es el siguiente:

Age of Empires III: Definitive Edition (PC) – 15 de octubre

Heave Ho (PC) ID@Xbox – 15 de octubre

Katana Zero (Android, Xbox One y PC) ID@Xbox – 15 de octubre

Tales of Vesperia: Definitive Edition (Xbox One y PC) – 15 de octubre

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (PC) – 15 de octubre

ScourgeBringer (Xbox One) ID@Xbox – 21 de octubre

Cricket 19 (Xbox One) – 22 de octubre

Por otro lado, como es habitual, también algunos juegos dejarán estar disponibles en el servicio. Durante el mes de octubre, habrán dos tandas de retiro de juegos, la primera el 15 de octubre, oportunidad en que saldrá: Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit, Saints Row IV Re-Elected y State of Mind; y por otro el 31 de octubre, oportunidad en que saldrá After Party, LEGO Star Wars III, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings: Adventure Card Game y The Red Strings Club.