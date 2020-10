Ahora Google te podrá ayudar a encontrar una canción sólo con tararearla

A todos nos ha pasado que en ocasiones tenemos un fragmento de una canción en nuestra cabeza pero no podemos recordar el nombre, ni lo que dice exactamente para buscarla, bueno ahora esto al parecer tendrá una solución, de la mano de Google, con una IA que reconoce canciones al tararearlas, silbarlas o intentar cantarlas.

En el marco de un evento relacionado con el buscador, es que se presentaron diferentes novedades, siendo una de las más llamativas la que permitirá detectar canciones al tararearlas.

La aplicación estará disponible a partir de hoy, y basta con preguntarle “¿Cuál es esta canción?”, para luego comenzar a tararear, silbar o cantar, la canción, tras lo cual Google presentará diferentes resultados de mayor a menor probabilidad.

Según explicaron desde la compañía la IA ha aprendido en base a personas tarareando o silbando, y lo que hace es convertir el tarareo o silbido en una secuencia numérica la cual después es comparada con secuencias de canciones que existen y se encuentran escaneadas.

Esta nueva característica ya se encuentra disponible tanto en Android como iOS, a través de la app de Google y Google Assistant. En el caso de iOS está disponible sólo en inglés y en Android en más de 20 idiomas.