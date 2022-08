Ahora podrán escuchar podcasts en Twitter

Aunque Twitter es una red social que se hizo conocida por su premisa que permitía publicar contenido escrito y, posteriormente imágenes y videos, ahora la plataforma quiere seguir potenciando su expansión al mundo del audio.

Así, siguiendo lo que la red social ha intentado realizar con Spaces, esta semana la plataforma anunció que permitirá escuchar podcasts a ese apartado de su servicio.

Mediante una publicación en su blog, Twitter explicó que concretará esta integración de los podcasts a su plataforma mediante un rediseño de la interfaz de su aplicación que ahora añadirá una nueva pestaña llamada “Spaces”.

En esa pestaña, aparte de poder seguir las conversaciones en vivo que propone Spaces, los usuarios ahora podrán encontrar secciones promocionando “los podcasts más populares y atractivos de todo el mundo”.

Twitter sostiene que los podcasts y conversaciones que mostrará en la pestaña Spaces tendrán que ver con el tipo de contenido con el que interactúan los usuarios, aunque también habrá una opción de me gusta o no me gusta para indicar cuando un podcast nos parece interesante y queremos ver más contenido en esa línea.

Esta actualización que integrará los podcast a Twitter ya está disponible en la versión en inglés de la app para iOS y Android.