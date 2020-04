Ahora podrás sumar las obras de arte del museo MET a tu colección en Animal Crossing

El Museo Metropolitano de Arte ubicado en Nueva York, conocido también simplemente como el MET, actualmente está cerrado debido a las medidas implementadas por el COVID-19.

Pero eso no impedirá que su colección esté disponible virtualmente para sumarlas al catálogo de Animal Crossing: New Horizons. Lo mejor de todo, son originales y no corres riesgo de que sean falsas como aquellas que ofrece el zorro Ladino.

Para agregar las obras del museo, simplemente debes navegar a través de su colección y elegir tu obra favorita.

Luego, haciendo click en el botón para compartir, debes elegir la hoja de Animal Crossing para acceder al código QR necesario. Dicho código lo utilizas con la aplicación para smartphones de la Nintendo Switch Online, activando de paso la opción en la configuración del juego, y voilá.

Tomen como ejemplo el reconocido autorretrato con sombrero de paja de Van Gogh.

Esa fue mi obra escogida, la que decidí situar en el sótano de mi casa junto a algunos de los memes que he descargado para decorar.

El resultado es el siguiente:

Tengan en cuenta que pueden utilizar la aplicación “Mis Diseños” del Nookófono para cargar diseños y decorar a placer.