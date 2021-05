Algunos personajes se presentan con las primeras fotos oficiales de House of the Dragon

Días después de que fotos del set revelaran los primeros vistazos a Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen y Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen, HBO dio a conocer las primeras imágenes oficiales de House of the Dragon.

A través de la cuenta de Twitter de la serie que se presentará como el primer spin-off de Game of Thrones, el canal compartió otro vistazo a Smith y D’Arcy como sus personajes.

Pero aunque esa imagen no es muy novedosa respecto a las fotos del set, HBO también publicó el primer acercamiento a Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, un personaje que también es conocido como “Sea Snake”.

Todo además de revelar una foto de Olivia Cooke como Alicent Hightower y Rhys Ifans como Otto Hightower.

House of the Dragon fue creada por George R.R. Martin junto a Ryan Condal (Colony) y estará ambientada 300 años antes de los eventos de Game of Thrones para contar una historia centrada en la Casa Targaryen.

Condal comandará esta serie como showrunner junto a Miguel Sapochnik (Game of Thrones) y su estreno está fijado para 2022.