Amazon Prime se potenciará en mayo con estrenos de Disney, Battlestar Galactica y el retorno de Homecoming

En mayo, la plataforma Prime Video de Amazon sumará a la mayor parte de las películas de Star Wars, incluyendo la reciente “El Ascenso de Skywalker”. Pero no serán las únicas.

La plataforma potenciará en mayo su oferta con nuevos estrenos, lo que seguirán potenciándola como una gran alternativa en materia de streaming.

Además de los nueve episodios de Star Wars, y la elogiada Rogue One, en Prime Video sumarán otros proyectos Disney recientes, incluyendo a Frozen 2, Maleficent: Mistress of Evil y Unidos, esta última a partir del 10 de mayo.

Entre los originales destaca Upload, una nueva serie de ciencia ficción dirigida por Greg Daniels (The Office) y que aborda un futuo distópico en el que los humanos pueden subir su conciencia a un sistema informático para así seguir viviendo después de la muerte. Su estreno es el 1 de mayo.

Además, a partir del 22 de mayo, volverán a la historia de Homecoming, presentando la segunda temporada de este thriller psicológico, aunque Julia Roberts no será parte con su personaje ni Sam Esmail (Mister Robot) volverá a dirigir como sucedió en la primera tanda de capítulos.

No son los únicos, si no la han visto, en la plataforma entregarán la oportunidad ideal para subirse al carro de una de las mejores series de este siglo: Battlestar Galactica, ya que las cuatro temporadas arribarán a partir del 1 de mayo.

Sumen películas como 300: Rise of an Empire (3 de mayo), Ready Player One (7 de mayo), Rampage (9 de mayo) y Game Night (23 de mayo).