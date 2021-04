Among Us llegará a PS4 y PS5 durante este año

En el marco del State of Play más reciente, InnerSloth anunció que Among Us finalmente estará disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 durante este 2021.

De acuerdo a la compañía, la versión del juego para PS4 y PS5 soportará crossplay con otras plataformas.

Pero aunque claramente eso es importante para un título que ha servido para socializar en tiempos de pandemia, probablemente lo que más llamará la atención de los fanáticos es que Among Us desembarcará en las consolas de Sony de la mano de cosméticos de Ratchet & Clank.

Sí, ahora podrán buscar al impostor utilizando una skin de Ratchet.

Puedes ver el video de anuncio a continuación:

Among Us llegará a PS4 y PS5 este 2021.