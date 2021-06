Among Us supera los dos millones de jugadores tras estar gratuito en la Epic Games Store

Among Us el juego de 2018 que se volvió todo un éxito durante el año pasado, se encuentra disponible de forma gratuita a través de la Epic Game Store, con lo cual se volvió a disparar en jugadores.

La información la dieron a conocer los desarrolladores del título Innersloth, quienes señalaron que la media diaria del juego suele ser de 350 mil usuarios los sábados, pero que el sábado 29 de mayo el recuento llegó hasta los dos millones de jugadores.

Victoria Tran, de la desarrolladora atribuye esto a varios factores, ya que junto con estar disponible en la Epic, en Estados Unidos hubo un fin de semana largo, por lo que es posible que más personas jugaran, además menciona que no todos son nuevos jugadores, ya que muchos que lo poseen en otras plataformas es probable que lo estén probando.

Cabe recordar que Among Us actualmente se encuentra disponible para PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One y para dispositivos móviles.

Among Us estará disponible de forma gratuita hasta el próximo 3 de junio.