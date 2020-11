Aniversario LT: La curva de la desigualdad en Chile

hace 7 minutos

Residentes de áreas de movilidad restringida en Madrid debido al brote de coronavirus se reúnen durante una protesta para exigir más recursos para el sistema de salud pública y contra la desigualdad social en el barrio sureño de Vallecas, Madrid, España, el jueves 24 de septiembre de 2020. Foto: AP

¿Ha aumentado la desigualdad en Chile? Esta semana estamos repasando algunos de los contenidos del especial de aniversario de La Tercera, titulado “Verdades que ya no son”. En este episodio nos centramos en aquella afirmación que indica que la desigualdad ha aumentado en el país. Los datos descartan esa noción: en rigor, la desigualdad en nuestro país ha estado en declive en las últimas dos décadas. Por supuesto, que la desigualdad no aumente o incluso descienda no implica que no tengamos un grave problema de desigualdad en nuestro país.