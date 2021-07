Anna Torv será Tess en la serie de The Last of Us

El elenco de la serie de The Last of Us sigue tomando forma. Si bien la producción basada en el videojuego de Naughty Dog ya comenzó sus filmaciones, durante esta semana se reveló que Anna Torv también será parte de esta producción.

De acuerdo a Deadline, la actriz de Mindhunter será la encargada de interpretar a Tess, quien para los efectos de la serie es descrita como “una contrabandista y sobreviviente endurecida en un mundo post pandémico”.

La serie de The Last of Us se está desarrollando bajo el amparo de HBO y su trama se desarrollará 20 años después del colapso de la actual civilización debido a un mortal virus. En ese contexto, esta historia seguirá a “Joel un superviviente endurecido que es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, desde una opresiva zona de cuarentena hacia the Fireflies, una organización que busca cura. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.”

Joel será interpretado por Pedro Pascal mientras que Bella Ramsey dará vida a Ellie y Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett y Con O’Neill también participarán como otros personajes.

La serie de The Last of Us aún no tiene una fecha de estreno, pero según reportes recientes contará con un millonario presupuesto para concretar sus episodios.