Ant-Man and the Wasp: Quantumania filmó una escena de acción con la misma tecnología empleada en The Mandalorian

Al menos una escena de Ant-Man and the Wasp: Quantumania se filmó en The Volume, el revolucionario set con pantallas LED que Lucasfilm ha utilizado para realizar series como The Mandalorian y Obi-Wan Kenobi.

Si bien aún no está claro cuánto de la nueva película del hombre hormiga se rodó con esa tecnología, recientemente el guionista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness, reveló ese aspecto de la producción de la cinta protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly.

Durante una participación en el podcast “I Said No Gifts!” (vía The Direct), Loveness abordó su rol durante el desarrollo de la tercera cinta de Ant-Man.

“Estuve allí como tres meses durante la preproducción, por lo que es cualquier cosa, desde gente de vestuario y guiones de última hora, hasta conocer a los actores, obtener sus puntos de vista sobre las cosas y obtener cosas prácticas. Tienes unas gafas muy grandes para explorar sets en 3D VR”, dijo Loveness.

“No sé si viste The Mandalorian o alguna de esas cosas. Existe esta nueva tecnología llamada The Volume, que es básicamente una pantalla verde viviente. De hecho, puede colocar los fondos y los efectos visuales geniales que desees en tiempo real. Es mucho mejor para los actores, y luego harán cosas digitales para que se vea mejor”, añadió. “Es muy bueno, me recuerda a una vieja pintura mate de David Lean o algo en el fondo o al Mago de Oz”.

Loveness no reveló cuánto de Ant-Man and the Wasp: Quantumania se filmó en ese set, sin embargo, adelantó que vio el rodaje de una escena de acción protagonizada por Hope Van Dyne.

“Tuve una de esas cosas en las que me sentí como un francés viendo esa película de trenes. Había una secuencia de carrera complicada en la que Wasp, muy pequeña, vuela, atraviesa el bosque y la cámara se mueve con ella y sigue en la pantalla, por lo que parece una toma legítima de la película, y es muy discordante tener esta pantalla gigante moviéndose como una cámara”, adelantó el escritor. “¡En cierto modo lo fue! Especialmente con gafas, no recomiendo ponerse un Oculus en la cabeza y saltar a un entorno completamente generado por computadora”.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania será dirigida por Peyton Reed, quién ya trabajó con The Volume en dos episodios de The Mandalorian, por lo que este antecedente no deja de ser llamativo de cara a la película que incluirá a Kang el Conquistador y llegará a los cines en julio de 2023.