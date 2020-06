Anthony Mackie deslizó que no faltaría mucho trabajo para completar The Falcon and the Winter Soldier

Mientras Marvel Studios todavía no anuncia qué pasará con las filmaciones de la serie, Anthony Mackie deslizó que cuando The Falcon and the Winter Soldier eventualmente retome sus filmaciones, no quedaría mucho trabajo para que la serie esté lista.

En una aparición en el programa de Jimmy Fallon, Mackie abordó el estado de la producción de la nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus y aunque el actor obviamente no entró en detalles sobre la trama comentó que no quedaría mucho por hacer para completar esta nueva apuesta centrada en Sam Wilson y Bucky Barnes.

“Estoy feliz de decir que no estamos cancelados, estamos en espera”, dijo Mackie. “Así que volveremos, con suerte en algún momento pronto, para terminar”.

Mackie añadió que quedan “muy pocas cosas que hacer” antes de completar la serie y que está "muy feliz” con esta nueva entrega del MCU.

“Tenemos un poco más que hacer al regresar, pero todos estén seguros de que saldrá. No estamos cancelados”, concluyó Mackie. “Porque sabes, en este negocio, ‘Tómate un pequeño descanso, volveremos a hacerlo’, eso significa que nunca volverán a hacerlo”, añadió entre risas. “Pensé, 'Hombre, fui el Capitán América por dos semanas, ¡esto apesta! ¿Cómo me despidieron en mi día libre?”

Puedes ver las declaraciones Mackie a continuación:

The Falcon and the Winter Soldier todavía mantiene su estreno fijado para agosto de este año y aunque no hay nada oficial se rumorea que la serie podría retomar sus filmaciones en julio.