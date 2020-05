Anuncian PlayStation 4 Pro de The Last of Us Part II

Durante la joranda de hoy PlayStation dio a conocer una versión especial de la PS4 Pro, basada en The Last of Us II.

El anuncio fue realizado con un teaser donde se puede ver la consola que cuenta con un diseño grabado del tatuaje de helecho que tiene Ellie.

El bundle, viene acompañado con un control que dice el nombre del juego y el título propiamente tal.

Según fue dado a conocer este bundle estará disponible a partir del 19 de junio, fecha en que The Last of Us II llegará al mercado.