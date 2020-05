Aparentemente la serie The Falcon and The Winter Soldier incluiría a una locación de los X-Men

A partir de un reporte del portal Murphysmultiverse.com, que tuvo acceso a un puñado de imágenes desde el set de The Falcon and The Winter Soldier, se ha dado pie a un rumor no menor: la serie involucraría a una locación asociada a los X-Men.

Se trata de la ficticia localidad de Madripoor, una isla en el sudeste asiático sin dios ni ley que generalmente sirve de guarida a diversos villanos.

El lugar apareció por primera vez en New Mutants #32, una histoia de Chris Claremont y Steve Leialoha, y a lo largo de los años ha sido el base de operaciones de diversas organizaciones, incluida obviamente Hydra. También ha sido foco de diversas historias de los mutantes, sirviendo por ejemplo de base para Magneto y Daken, el hijo de Wolverine.

Por ahora no existen detalles oficiales, pero Murphy’s Multiverse establece muy bien su punto sobre por qué las imágenes a las que accedieron representan a locaciones para Madripoor.

Además, como Disney es dueña de 20th Century Fox, adquirió los derechos sobre los X-Men y puede hacer uso no solo de sus personajes, sino que también de sus locaciones. Y una de ellas es Madripoor.

Pueden ver las imágenes en este link.