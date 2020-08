Apple canceló la cuenta de desarrollador de Epic Games

La disputa entre Epic Games y Apple escribió un nuevo capítulo de su historia. El viernes pasado la compañía de la manzana cumplió sus planes y finalmente eliminó a cuenta de desarrollador de Epic Games.

Apple ya había advertido que planeaba concretar este movimiento, sin embargo, Epic trató infructuosamente de que eso no sucediera.

En la práctica la eliminación de la cuenta de desarrollador de Epic Games significa que esa compañía ya no podrá publicar nuevas aplicaciones o actualizaciones de sus títulos existentes en la App Store.

Es decir, mientras los usuarios que tienen Fortnite descargado en sus iPhones podrán seguir disfrutando del juego, no podrán recibir actualizaciones y, si llegan a borrarlo, no podrán volver a descargarlo.

“Estamos decepcionados de haber tenido que cancelar la cuenta de Epic Games en la App Store”, dijo Apple en un comunicado (vía Bloomberg). “Hemos trabajado con el equipo de Epic Games durante muchos años en sus lanzamientos y lanzamientos. El tribunal recomendó que Epic cumpla con las pautas de la App Store mientras su caso avanza, pautas que han seguido durante la última década hasta que crearon esta situación. Epic se ha negado”.

Por su parte, el CEO de Epic Games, Tim Sweeney, criticó la redacción de la declaración de Apple donde la compañía señalaba que lamentaba esta situación e instaba a la empresa detrás de Fortnite a seguir la reglas de la App Store.

“La declaración de Apple no es directa. Eligieron cancelar la cuenta de Epic; ellos no * tenían* que hacerlo. Apple sugiere que enviamos spam al proceso de revisión de la App Store. Eso no es así. Epic envió tres builds de Fortnite: dos actualizaciones de corrección de errores y la actualización de la temporada 4 con esta nota”, señaló Sweeney.

Finalmente, pese a que Apple lo consideró, por un dictamen judicial la compañía de la manzana no eliminará a la cuenta de desarrollador secundaria de Epic Games que está asociada a Unreal Engine.