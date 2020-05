Apple se asociará con Paramount para respaldar la próxima película de Martin Scorsese

Martin Scorsese finalmente encontró a una compañía dispuesta a respaldar su próxima película, Killers of the Flower Moon.

De acuerdo a Variety, Apple se asociará con Paramount para concretar el próximo proyecto del director que será protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

El acuerdo entre ambas compañía aún no está completamente sellado, sin embargo, se espera que mientras Paramount seguirá a cargo de la distribución de la película, Apple pondrá el financiamiento y servirá como estudio creativo.

Por otra parte, si bien durante un tiempo se contempló la posibilidad de que la película debutara en un streaming cuando los productores y el estudio estaban negociando por el presupuesto que oscilaría entre $180 y $200 millones de dólares, desde Variety aseguran que eso ya no sería una opción ya que Scorsese “siempre imaginó que Killers of the Flower Moon sería un estreno cinematográfico”.

Esta nueva película de Scorsese estará basada en el libro Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI de David Grann. Aquel texto está ambientado en la Oklahoma de 1920 y sigue la recién creada Buró de Investigaciones mientras indaga en los asesinatos de distintos miembros de la tribu nativo americana Osage.

Por ahora no está claro cuándo comenzarán las filmaciones de la película ya que “una fecha de inicio de producción aún está en el aire, especialmente debido a la agenda de DiCaprio”.