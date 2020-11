Aquí tienen nuevas fotos y detalles de WandaVision

Marvel Studios todavía no fija una fecha concreta para el estreno de WandaVision, sin embargo, el estudio ya está comenzando a despejar las dudas en torno su primera serie para Disney Plus.

Así, en el marco de un extenso artículo de EW, no solo se dieron a conocer nuevas fotos de la serie que muestran la vida de hogareña de Wanda Maximoff y Vision, sino que también se revelaron varios detalles en torno a lo que mostrará esta nueva producción del estudio detrás del MCU.

Partiendo por lo más general, en esta oportunidad se ratificó que WandaVision estará ambientada después de Avengers: Endgame y por lo tanto de una forma u otra su trama tendrá que lidiar con el regreso de Vision.

No obstante, si quieren sacar pistas sobre ese punto de la trama desde los cómics, tendrán que seguir especulando porque EW advierte que los responsables de este proyecto no quieren detallar las historias que tomaron como referencia y solo se limitan a señalar que esta serie seguirá a “Wanda y Vision viviendo una existencia suburbana feliz, tratando de mantener sus poderes en secreto”.

Pero evidentemente las cosas no marcharán bien por siempre para la pareja titular y EW advierte que eventualmente, mientras pasan por ambientes inspirados en sitcom antiguas, Wanda y Vision se darán cuenta que “vida de cerca blanca puede no ser tan perfecta como parece”.

Como ya se había anticipado, WandaVision tomará como inspiración a antiguas sitcoms e incluso tendrá partes filmadas en blanco y negro frente a una audiencia de estudio en vivo. Algo que Elizabeth Olsen y Paul Bettany, los encargados de interpretar a Wanda y Vision, aparentemente disfrutaron.

En ese contexto, la serie obviamente también apostará por explorar las peculiaridades de esta pareja.

“Han tenido una larga y dulce historia de amor, ¿verdad?”, comentó Bettany. “Es una relación bastante peculiar. Ella es una bruja, él es un robot. O persona artificial, sintetizoide o cualquiera que sea su etiqueta de nombre preferida”.

“Siempre es muy atractivo cuando los forasteros se encuentran. Ambos son diferentes con D mayúsculas. Wanda tiene mucho dolor y Vision tiene mucha curiosidad", complementó el guionista de la serie, Jac Schaeffer.

Además de los personajes titulares, WandaVision contará con Teyonah Parris como la versión adulta de Monica Rambeau y Kathryn Hahn como Agnes, un personaje que es descrito como “el prototipo de ‘vecina entrometida’, que se inserta alegremente en las vidas de Wanda y Vision”.

Finalmente aunque por ahora no está claro qué pasará concretamente en WandaVision, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, señaló que la serie dará pie directamente a lo que será Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Todo mientras la idea es que también sirva como el puntapié inicial para el montón de series que la compañía planea estrenar en el streaming de Disney.

“Si no has visto ninguno de ellos y solo quieres entrar en esta cosa extraña porque te encanta The Dick Van Dyke Show, va a funcionar”, comentó Feige sobre la propuesta de la serie. “Pero si ha estado siguiendo las 23 películas que hemos hecho y siguiendo las historias hasta la Fase 4, habrá una gran cantidad de recompensas esperándote a medida que se desarrolla todo”.

WandaVision todavía no tiene una fecha concreta de estreno.