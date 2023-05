Aquí tienen una nueva foto y un póster de Oppenheimer

Dos nuevos vistazos a Oppenheimer han sido revelados. Ante todo, durante viernes Universal lanzó un nuevo póster de la esperada película de Christopher Nolan.

En el afiche solo se puede ver a Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, el científico clave en la creación de la bomba atómica.

Pero esa no es la única pieza de Oppenheimer que se divulgo recientemente y desde People también presentaron una nueva foto de la cinta que muestra al personaje de Murphy trabajando en el Proyecto Manhattan.

Además, en conversación con AP, el propio Murphy habló sobre Oppenheimer y no escatimó en elogios para su nueva colaboración con Nolan.

“Estoy muy orgulloso de la película y estoy muy orgulloso de lo que Chris ha logrado. Fue, sin duda, especial, sin duda debido a la historia conmigo y con Chris. No estábamos caminando por el set chocando los cinco, pero se sintió especial”, dijo Murphy. “Es un evento cada vez que estrena una película, y con razón. Ya sea que esté en ellos o no, siempre voy a ver sus películas”.

Como muchas de las cintas de Nolan, Oppenheimer recurrirá a la tecnología IMAX y Murphy sostiene que lo hará como ninguna otra película.

“La pregunta será cómo lo presenta Chris”, dijo el actor. “Creo que la gente estará muy sorprendida y asombrada por lo que hace. Todo lo que diga parecerá un poco tonto en comparación con ver esto en un cine IMAX”.

Si bien su importancia histórica es indiscutible, Oppenheimer es una figura controversial y en esa línea Oppenheimer afirmó que la cinta no rehuirá de sos matices.

“Te das cuenta de que es una gran responsabilidad. (Oppenheimer) era complicado, contradictorio y muy icónico”, señaló Murphy. “Pero sabes que estás con uno de los grandes directores de todos los tiempos. Me sentí confiado al hablar con Chris. Ha tenido un profundo impacto en mi vida, creativa y profesionalmente. Me ha ofrecido papeles muy interesantes y los he encontrado realmente desafiantes. Y me encanta estar en sus sets”.

Oppenheimer se estrenará en junio y aparte de Murphy su elenco incluirá a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Gary Oldman y Florence Pugh, entre otros.