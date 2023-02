Aquí tienen una sinopsis y tres pósters individuales para la película de The Flash

Siguiendo el lanzamiento de un nuevo adelanto de la película en el contexto del Super Bowl, Warner Bros dio a conocer tres nuevos pósters individuales de The Flash durante este lunes.

Estos pósters obviamente incluyen un nuevo vistazo al Barry Allen/Flash de Ezra Miller, pero también muestra a otras dos figuras destacadas del primer adelanto: la Supergirl de Sasha Calle y el Batman de Michael Keaton.

The Flash fue dirigida por Andy Muschietti (IT) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) y su trama seguirá al Barry Allen del DCEU en un viaje por el Multiverso que también incluirá su encuentro con un doppelganger y otros personajes como el Batman de Ben Affleck y el General Zod de Michael Shannon.

De hecho, la sinopsis de para la película que fue revelada tras el tráiler dice:

“Los mundos chocan en The Flash cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Zod tiene regresó, amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a los que recurrir. Es decir, a menos que Barry pueda sacar a un Batman muy diferente de su retiro y rescatar a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que está y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida. Pero, ¿será suficiente hacer el último sacrificio para reiniciar el universo?”

The Flash se estrenará en cines durante junio.