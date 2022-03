Artes conceptuales muestran una propuesta para el traje de Batman en la película de Ben Affleck

La versión de The Batman que conocemos actualmente no solo cuenta con Matt Reeves como director y Robert Pattinson como protagonista, sino que también presentó a una nueva interpretación del Caballero Oscuro enmarcada en una continuidad distinta al resto de las series y películas de DC.

Pero eso no fue lo que siempre se planeó para The Batman y como recordarán, inicialmente la propuesta para esa película estaba insertada en el denominado DCEU y tenía a Ben Affleck como director y protagonista. Para bien o para mal esa idea no prosperó, sin embargo, aunque actualmente el futuro del Batman de Affleck está acotado a la película de The Flash, recientemente se reveló un diseño que podría ayudarnos a imaginar cómo habría sido la versión de The Batman del actor.

A través de Instagram Keith Christensen, un artista que ha trabajado en películas como Batman v Superman y Aquaman, reveló algunos de los diseños que realizó para un traje de Batman.

De acuerdo a Christensen, estos diseños fueron realizados como ideas para el potencial atuendo que el vigilante vestiría en la película dirigida y protagonizada por Affleck. En ese sentido, como pueden ver a continuación, el concepto contempla varias texturas y tonos oscuros diferentes para dar un aspecto más táctico al traje que tiene un símbolo bastante discreto.

Por supuesto, como la película de Batman de Ben Affleck nunca se realizó, por ahora se desconoce cuán en serio fueron considerados esos diseños y cuán diferentes son de lo que se habría plasmado finalmente en la pantalla. Pero, de todas maneras, este no deja de ser un dato curioso sobre una cinta que no prosperó.