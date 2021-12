Aseguran que Black Panther: Wakanda Forever retomará sus filmaciones en enero con Letitia Wright

Pese a que desde Marvel Studios confirmaron que Black Panther: Wakanda Forever pausaría sus filmaciones hasta el próximo año para poder retomar el rodaje de la película con Letitia Wright, durante el último tiempo han surgido varios rumores respecto a la producción de la película y particularmente durante esta semana comenzó a circular un supuesto reporte que clamaba que la actriz detrás de Shuri habría dejado la secuela de Black Panther.

Si bien desde portales confiables habían indicado que el regreso de Black Panther: Wakanda Forever al rodaje podría verse complicado ante la negativa de Wright a vacunarse contra el coronavirus, desde un sitio llamado Giant Freakin Robot acusaron “Letitia Wright supuestamente no quiere regresar al Universo Cinematográfico de Marvel porque no está dispuesta a recibir la vacuna” y por ende no seguiría en la franquicia de Wakanda.

Hasta la fecha Marvel Studios no ha confirmado ni ha descartado aquella información, pero desde The Hollywood Reporter indican que Wright no ha dejado el MCU y se incorporará al rodaje de Black Panther: Wakanda Forever en enero tal y como se había estipulado con la pausa que se estableció para que pueda volver a la película tras su lesión.

“Investigamos un poco y fuentes cercanas a la producción dicen que (Black) Panther 2 está en camino de reanudar la producción a fines de enero en Atlanta. Con Wright”, señaló The Hollywood Reporter.

Es decir, aunque el futuro de Wright en el MCU tras Black Panther: Wakanda Forever es incierto, por ahora aquello no tendría que ver con nada más que las dudas que existen sobre la continuidad de la franquicia ante la ausencia de Chadwick Boseman y la actriz de Shuri está contemplada para participar del resto de las filmaciones de la secuela de Black Panther.

Black Panther: Wakanda Forever planea estrenarse en noviembre de 2022.