Asus presentó a su potente nueva serie de teléfonos gamer ROG Phone 7

ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció este jueves su nueva serie de smartphones gamer ROG Phone 7. En una revelación concretada durante su evento de lanzamiento virtual “For Those Who Dare”, la compañía presentó a los modelos ROG Phone 7 y ROG Phone 7 Ultimate, definiéndolos como “el último paso en la evolución de alto rendimiento del mejor teléfono gamer del mundo”.

Con un nuevo diseño de dos tonos, los smartphones se presentan como una apuesta tope de gama que opera bajo el procesador Snapdragon 8 Gen 2 e incluye un avanzado sistema térmico GameCool 7.

A lo anterior se suman una pantalla Samsung AMOLED de 165 Hz más grande que en modelos anteriores y los ajustes especiales de ROG para ofrecer “una experiencia de juego móvil verdaderamente impresionante y un consumo de energía increíblemente bajo!”.

En ese sentido, desde la compañía explican que la clave de su eficiencia energética está marcado por un nuevo diseño de cámara de vapor de ciclo rápido que aumenta la eficiencia de disipación de calor hasta en un 168%, “lo que permite que la serie ROG Phone 7 ejecute juegos a toda velocidad mientras mantiene bajas temperaturas”.

Asimismo, también destacan que los smartphones de la serie ofrecen sonido de 2.1 canales al ser conectado con un nuevo accesorio con subwoofer llamado AeroActive Cooler 7.

“La serie ROG Phone 7 también ofrece legendarios efectos para juegos generados por IA, botones hápticos AirTrigger personalizables y actualizaciones continuas de configuración de juego por parte del equipo de ROG Gaming”, agrega el comunicado. “La versión ROG Phone 7 Ultimate también cuenta con la exclusiva pantalla de matriz ROG Vision en su parte trasera, y el sistema térmico GameCool 7 se ha mejorado con el innovador AeroActive Portal”.

Puedes conocer más detalles en la página oficial.