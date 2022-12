Avatar: The Way of Water llegó más de una década después de Avatar porque James Cameron quería tener claridad sobre toda la historia de saga

La tecnología no habría sido el único factor que provocó que Avatar: The Way of Water se estrenará más de diez años después que la primera película de Avatar. De hecho, mientras el desarrollo tecnológico fue uno de los grandes factores que evitaron que James Cameron presentara la saga de Pandora antes de 2009, recientemente un productor de la película reveló que ese no fue el caso con Avatar 2 y su retraso simplemente tenía que ver con un tema de historia.

En una entrevista con el portal Polygon a propósito del estreno de The Way of Water, el productor Jon Landau abordó la larga espera por la segunda película de Avatar y señaló que todo habría sido porque no querían filmar la secuela sin tener claro el rumbo de la saga.

“No teníamos que esperar por la tecnología aquí. Creo que la primera Avatar nos demostró que podíamos ser el impulso para llevar la tecnología a donde necesitábamos ir”, dijo el productor. “Sentimos que este proyecto se trataba de obtener la historia correcta. Nunca construirías una casa hasta que tuvieras el plano a partir del cual construir. Los guiones son ese modelo. Así que queríamos esperar a que los cuatro estuvieran allí”.

Pese a que hasta el momento ninguna otra película está garantizada, el plan de Cameron es concretar al menos cinco películas de Avatar por lo que después de The Way of Water deberían estrenarse tres películas más. En ese sentido, es evidente por qué el cineasta quería tener clara la dirección que pretendía tomar con la historia antes de iniciar la producción de la costosa secuela. Después de todo, Avatar 3 se grabó justo después de The Way of Water e incluso ya se rodó el inicio de Avatar 4 para seguir la historia de los hijos de Jake y Neytiri, quienes serán el hilo conductor de las próximas películas.

“Resultó que había razones logísticas por las que necesitábamos filmar no solo la película dos y la película tres, sino el primer acto de la cuarta parte ahora. No podíamos esperar para hacerlo más tarde. Así que queríamos poner todo eso en su lugar. Y luego sentimos que podíamos volver a ser el impulso para impulsar la tecnología para contar estas historias”, comentó Landau.

El destino de Avatar 3 y las entregas posteriores de esta historia dependerán del desempeño de The Way of Water que ya ha acumulado $435 millones de dólares a nivel mundial, pero si todo marcha bien en 2024, 2026 y 2028 deberían lanzarse las próximas cintas.