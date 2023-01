Avatar: The Way Of Water oficialmente superó a Top Gun: Maverick y se prepara para pasar las cifras de The Avengers

Tal y como ya se había proyectado hace unos días, Avatar: The Way Of Water se convirtió en la película lanzada en 2022 más exitosa.

La producción dirigida por James Cameron superó la marca de los mil millones de dólares en el mercado internacional. Contabilizado además sus cifras domésticas en Estados Unidos y Canadá, el total mundial ya supera las cifras de Top Gun: Maverick.

Con poco más de $1500 millones de dólares a nivel mundial, la nueva película de los Na’vi también se instala como la segunda producción más exitosa de la era pandémica, solo siendo superada por Spider-Man: No Way Home.

Asimismo, Avatar: The Way Of Water ya es la novena película que más dinero ha superado en el mercado internacional, superando las cifras de The Fate of the Furious y Jurassic World en solo 21 días.

Por otro lado, contabilizando los números de Estados Unidos, la película está en el puesto número 11 del total histórico y esta semana alcanzará el noveno puesto, superando toda la recaudación de la primera película de The Avengers ($1.518 millones de dólares).

Las siguientes son El Rey León ($1.663 millones de dólares) y Jurassic World ($1.671 millones de dólares). En el sexto lugar está Spider-Man: No Way Home con $1.916 millones de dólares.