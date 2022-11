Avatar:The Way of Water deslumbra con sus paisajes en nuevo tráiler

A sólo semanas de su estreno, durante la madrugada de este lunes es que fue dado a conocer un nuevo tráiler de Avatar:The Way of Water.

Este nuevo adelanto fue presentado en el marco de la Monday Night Football de la NFL y siguiendo la línea del primer tráiler, se destaca por sus diferentes paisajes y ambientación.

Dirigida por James Cameron la esperada secuela se extenderá por tres horas, algo que fue justificado por el director quien señaló que “Diría que el énfasis en la nueva película está más en el personaje, más en la historia, más en las relaciones, más en la emoción. No dedicamos tanto tiempo a la relación y la emoción en la primera película como lo hicimos en la segunda película, y es una película más larga, porque hay más personajes para servir. Hay más historia a la que servir”.

Avatar: The Way of the Water seguirá con la historia de Jake y Neytiri, pero una década después de los hechos ocurridos en la película original.

El filme tiene programado su estreno para el próximo 15 de diciembre en cines.