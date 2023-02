Barry Allen mira la Baticueva en el teaser póster para la película de Flash

Con miras al esperado lanzamiento de un nuevo tráiler de la película en el contexto del Superbowl, Warner Bros reveló el primer teaser póster de The Flash.

Este afiche es bastante simple y muestra a Barry Allen/ The Flash (Ezra Miller) admirando el interior de la Baticueva que aparentemente corresponderá al Batman de Michael Keaton. Después de todo, en el techo y sobre el velocista escarlata se puede ver al Batwing.

La película de Flash planea llegar a los cines en junio de este año después de un extenso proceso de desarrollo que implicó varias versiones del guión para la cinta y distintos directores vinculados al proyecto. Todo hasta que Andy Muschietti (It) y Christina Hodson (Birds of Prey) tomaron las riendas de la producción para dar forma a una historia que no solo se enfocará en el Barry Allen de Ezra Miller, sino que también tocará puntos como el Multiverso y las líneas del tiempo con una trama que incluirá al Batman de Ban Affleck, el Batman de Michael Keaton y el debut de la Supergirl de Sasha Calle.

The Flash ha sido calificada como una cinta que reiniciará elementos el Universo DC para el cine, pero aunque también ha sido elogiada por el co-CEO de DC Studios, James Gunn, su antesala ha estado marcada por las polémicas de Miller y aún se desconoce qué pasará con la versión de Flash del actor tras el estreno.

Mientras The Flash se estrenará el 16 de junio en Estados Unidos, su nuevo adelanto debutará este domingo 12 de febrero en el Superbowl.