Barry desbloqueará un nuevo poder en la séptima temporada de The Flash

La última vez que vimos a Barry Allen en la sexta temporada de The Flash, el velocista escarlata se había quedado prácticamente sin poderes debido a los eventos de “Crisis en Tierras Infinitas” y su lucha contra Eva McCulloch. Pero los adelantos para el séptimo ciclo de la serie han dejado en claro que, de una forma u otra, el héroe de Central City volverá a conectarse con la Fuerza de Velocidad e incluso podrá acceder al Mirrorverse.

Pero parece que los próximos episodios de The Flash no solo mostrarán cómo Barry Allen recupera sus podres, sino que también introducirán una nueva faceta a las habilidades de Flash

De acuerdo a una descripción recogida por Spoiler TV, el segundo episodio de la séptima temporada de The Flash se llamará “The Speed of Thought” (”La Velocidad del pensamiento”) y precisamente mostrará a Barry accediendo a un poder que le permite pensar tan rápido como corre.

“Barry consigue una nueva hablidad- Cuando Barry (Grant Gustin) de repente gana el poder del pensamiento rápido, intenta usar su nuevo don para salvar a Iris (Candice Patton). Mientras Barry está emocionado con su nuevo poder, Cisco (Carlos Valdés) no se atreve a confiar en él. Mientras tanto, Eva (la estrella invitada Efrat Dor) debe enfrentarse a una verdad demoledora”, sentencia la sinopsis.

Por supuesto, el poder de los pensamientos rápidos no es una habilidad nueva para los velocistas y en los cómics de The Flash es algo que Barry Allen ya ha explorado en instancias como en uno de los primeros arcos en la etapa de The New 52. No obstante, tendremos que esperar para ver cómo entra en juego esto durante la serie y que consecuencias tendrá tanto para el héroe como su equipo.

La séptima temporada de The Flash se estrenará el 2 de marzo en Estados Unidos.