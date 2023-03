Barry Keoghan está negociando para formar parte de Gladiador 2

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) podría aparecer en Gladiador 2. De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor está negociando para incorporarse al reparto de la nueva película de Ridley Scott.

Gladiador 2 será protagonizada por Paul Mescal (Aftersun) como Lucius, el hijo Lucilla (Connie Nielsen en la película del 2000) y sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix). En ese sentido, The Hollywood Reporter sostiene que si las conversaciones llegan a buen puerto, Keoghan dará vida al Emperador Geta, quien es una figura real pero obviamente tendrá un papel particular en esta historia ficticia.

La secuela de Gladiador tendrá un guión escrito por David Scarpa y será co-producida por Paramount junto a Universal. Se espera que el rodaje de la película comience a mediados de este año con miras a su estreno fijado para noviembre de 2024.