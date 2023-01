Batman #131 reveló qué sucedió con Bruce Wayne tras el ataque de Failsafe

[En esta nota encontrarán spoilers de Batman #131]

A fines del año pasado la serie regular de Batman concluyó su arco más reciente con un número cargado de acción que no solo incluyó una increíble hazaña del vigilante titular en el espacio, sino que también terminó con el desenlace de la batalla entre Bruce Wayne y Failsafe.

Así, si leyeron Batman #130, probablemente tendrán claro que mientras Tim Drake cree que Failsafe liquidó a Batman, el vigilante no murió y quedó tendido en un misterioso callejón.

Pero ¿dónde fue a parar Batman? Mientras la respuesta definitiva a esa interrogante probablemente se desarrollará con siguientes números de la serie escrita por Chip Zdarsky, un avance anticipa que Bruce Wayne efectivamente sobrevivió pero no quedó en su Gotham.

Concretamente en las páginas de Batman #131 el detective deduce que el ataque de Failsafe lo habría mandado a otra Tierra y por ende será toda una proeza volver a su mundo.

Por supuesto, por ahora no sabemos si la tesis de Bruce es correcta o no, pero a lo largo del número más reciente de la serie regular de Batman, el vigilante no solo es testigo de una Gotham diferente, sino que se encuentra con una versión poderosa de Harvey Dent denominada Judge Dent.

Todo mientras también se revela que en ese mundo Bruce habría muerto.

En ese sentido, Batman infiere que el “regalo” de Failsafe fue enviarlo a una Gotham que debe salvar.

Batman #131 fue publicado este 4 de enero en Estados Unidos.