Batman Unburied será el primer podcast narrativo de DC para Spotify

Un par de meses después del anuncio de la alianza entre ambas compañías, DC presentó al primer podcast narrativo que lanzará como parte de sus producciones para Spotify.

Se trata de Batman Unburied, una serie de audio narrativa con guión que estará basado en una historia de David S. Goyer, el guionista de películas como Batman v Superman: Dawn Of Justice, Man Of Steel y que también estuvo inculcado en la trilogía de The Dark Knight. Por otra parte, ademá de crear la historia, Goyer que será productor ejecutivo de este proyecto.

Si bien hasta ahora DC no ha revelado muchos detalles concretos sobre lo que será Batman Unburied, la compañía dice que este podcast “explorará los aspectos oscuros de la psicología de Bruce Wayne”.

“He sido fanático de los podcasts narrativos durante algún tiempo y estaba buscando la historia correcta regresar a Batman parece la oportunidad perfecta”, comentó Goyer. “Usaremos las ventajas únicas del audio para profundizar en los miembros más horripilantes de la Galería de villanos del Caballero Oscuro”.

En junio de este año, DC anunció que comenzará a producir podcasts narrativos basados en ideas originales inspiradas por sus personajes para Spofity. Todo como parte de un acuerdo de varios años entre ambas empresas.

En ese sentido, se espera que cuando Batman Unburied debute en 2021 esta apuesta sea el puntapié inicial para más entregas con otros personajes del Universo DC.