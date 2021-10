Battlefield 2042 contará con el mismo sistema anti-trampas que Fortnite

Desde EA dieron a conocer que Battlefield 2042 utilizará el mismo programa anti-trampas que es usado en populares juegos como Fortnite.

Como parte de una nueva carta a la comunidad, desde la desarrolladora señalaron que “Easy Anti-Cheat estará disponible tanto para la beta abierta [...] como para el lanzamiento completo de Battlefield 2042 en noviembre”.

Easy Anti-Cheat, es un programa anti-trampas el cual fue creado por Epic Games con el fin de mantener a los tramposo a raya en su popular battle royale. Este software también se ocupa en otros juegos como Gears 5 y Apex Legends.

Desde EA señalaron que utilizará este software es debido “a la funcionalidad del juego cruzado, cuando un tramposo es sancionado, se desconectará instantáneamente a mitad de la partida y se bloqueará permanentemente en todas las plataformas”.

Junto con esto, es que desde EA tampoco no descartan prohibiciones de IP y hardware en caso de ser necesario y que no tendrán tolerancia con los tramposos. “No hay advertencias ni suspensiones cuando se trata de hacer trampas. Si no cumple con las reglas, estás fuera”, menciona.

Battlefield 2042 tiene programado su lanzamiento para el 19 de noviembre.