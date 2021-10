Bella Ramsey calificó como “un completo privilegio y un honor” interpretar a Ellie en la serie de The Last of Us

Bella Ramsey habló sobre su papel como Ellie en la serie de The Last of Us. Si bien la actriz naturalmente no entregó detalles sobre la adaptación del videojuego de Naughty Dog, en una reciente entrevista con la BBC habló de su reacción al enterarse que había conseguido el papel.

“Me alegré bastante de estar ocupada y trabajando porque es algo importante. Puede ser bastante abrumador”, dijo la actriz. “El hecho de que tuviera trabajo para mantenerme semi-distraída fue algo bueno. Pero es un completo privilegio y un honor”.

Ramsey encabezará la serie de The Last of Us junto a Pedro Pascal, el actor que dará vida a Joel y, al igual que ella, también fue parte de Game of Thrones.

Pero aunque la serie de Westeros fue el primer proyecto de Ramsey, la actriz siente que esta nueva apuesta será el mayor desafío de su carrera.

“Definitivamente (The Last of Us) se siente como lo más grande que he hecho y no tengo que pensar demasiado en eso, ya que me asusta un poco”, señaló. “Cuando llegué (a Canadá) tuve dos semanas de cuarentena a solas con mis pensamientos y no tuve que pensar en la magnitud de la misma”.

“Pero cuando estás en el set es como cualquier otra cosa: el mismo entorno, el mismo equipo”, sentenció.

En estos minutos la serie de The Last of Us se está filmando en Canadá y recientemente se dieron a conocer nuevas fotos del set que muestran a Ramsey, Pascal y Anna Torv como Ellie, Joel y Tess.