Ben Affleck cree que el futuro del cine estará dominado por las películas de Marvel y otras producciones basadas en franquicias

Debido a la pandemia y la popularidad de las películas de superhéroes durante los últimos años se ha hablado mucho sobre el futuro del cine. Pero aunque en algunos momentos esa conversación se ha transformado en una seguidilla de comentario a propósito de los dichos de Martin Scorsese sobre las producciones de Marvel, dicha discusión sigue vigente y días atrás Ben Affleck quiso compartir su opinión al respecto.

Affleck conversó con Matt Damon para Entertainment Weekly a propósito del estreno de The Tender Bar, pero inevitablemente ambos actores tocaron el tema de The Last Duel, la película más reciente de Ridley Scott.

The Last Duel no consiguió la recaudación que se esperaba, pero mientras Scott cree que eso tendría que ver con los millennials, Affleck llevó su reflexión en otra dirección.

“Sabes, no me cubriré, porque eso siempre es aburrido. Diré que cuando salió The Way Back, se estrenó la semana en que cerraron los cines (por la pandemia). Pero incluso antes de eso, sabía que esa película sobre el dolor y la muerte de un niño y el alcoholismo y la recuperación simplemente no iba a conseguir que los adultos ocuparan los asientos”, dijo Affleck. “Estábamos hablando de Narcos: Mexico, Succession, Mare of Easttown. Se están haciendo estas cosas increíbles en los streamings ¡Roma! No es solo un procedimiento de televisión formulado como cuando éramos niños y solo podías verlo como mi papá, en un televisor en blanco y negro de 11 pulgadas”.

“Si tuviera que apostar, un drama como Argo no se haría para el cine ahora. Eso no fue hace tanto tiempo. Sería una serie limitada”, añadió.

En ese sentido, Affleck continuó argumentando que, a su juicio, mientras algunas historias migrarán a la televisión, la cartelera cinematográfica quedará dominada por blockbusters y franquicias.

“Creo que las películas en los cines se volverán más caras, organizadas en eventos. En su mayoría, serán para personas más jóvenes, y en su mayoría sobre: ‘Oye, estoy tan metido en el Universo Marvel, no puedo esperar a ver qué sucede después’. Y habrá 40 películas al año para el cine, probablemente, todas (basadas en) propiedades intelectuales, secuelas y animadas”, sentenció el actor.

“The Last Duel realmente lo confirmó para mí. He tenido malas películas que no funcionaron y no parpadeé. Sé por qué la gente no fue, porque no eran buenas. Pero me gustó lo que hicimos. Me gusta lo que teníamos que decir. Estoy muy orgulloso de ella. Así que estaba realmente confundido”, agregó. “Y luego, al ver que le fue bien en el streaming, pensé: ‘Bueno, ahí lo tienes. Ahí es donde está la audiencia’”.

Por supuesto a estas alturas no tenemos cómo saber si la predicción de Affleck se cumplirá o no, pero teniendo en cuenta que el actor ha participado en películas de superhéroes y apuestas grandes presupuestos, además de cintas de menor escala y que quizás no han gozado de una considerable recaudación, su visión no deja de ser llamativa.