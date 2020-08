Ben Affleck volverá a la dirección para abordar la historia tras la realización de Chinatown

Luego de la realización del drama criminal Live by Night, que no tuvo una buena recepción ni de parte de la crítica ni de la audiencia, Ben Affleck volverá a dirigir una producción cinematográfico, esta vez bajo el amparo de Paramount Pictures, marcando una diferencia con sus películas previas que realizó para Warner Bros.

El proyecto en cuestión se llamará “The Big Goodbye” y es una adaptación de un libro de Sam Wasson (The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood) que aborda la ruta para la realización de Chinatown, el clásico noir dirigido por Roman Polanski, y los alcances de su producción tanto en base a la historia de la ciudad de Los Angeles como a la propia industria del cine antes del corporativismo franquiciado.

En ese sentido, esta nueva película incluirá entre sus personajes al jefe del estudio de aquella época, Robert Evans, junto al propio Polanski o actores de la talla de Jack Nicholson y Faye Dunaway.

Affleck también participará en la escritura del guión de “The Big Goodbye”, en una iniciativa que será producida por Lorne Michaels, el mandamás de Saturday Night Live, quien compró los derechos del libro y se los llevó al estudio.