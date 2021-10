Ben Affleck y Michael Keaton “se emocionaron mucho” al regresar como sus respectivas versiones de Batman en The Flash

En la versión del DC FanDome que se pudo ver en la mayoría del mundo la película de The Flash solo se presentó de la mano de un intrigante teaser, sin embargo, en China los fanáticos de DC tuvieron la oportunidad de conocer un poco más de la cinta por cortesía del director Andy Muschietti, la productora Barbara Muschietti y el actor que interpretará al velocista escarlata, Ezra Miller.

Dicho panel fue compartido informalmente a través de distintas plataformas durante esta semana y en él se pueden encontrar algunos detalles interesantes sobre la producción y propuesta de la película de The Flash.

En primer lugar, además de reiterar que esta será una historia que abordará viajes en el tiempo y explorará la noción del Multiverso, se detalló que también será una especie de narración de origen para esta versión de Barry Allen.

“Constituye, creo, un arco muy grande y poderoso”, señaló Ezra Miller al ser consultado sobre la trama del héroe titular. “Creo que esta es una historia que precipita muchos cambios para Barry Allen en más de un sentido y creo que realmente lo aleja de ser la persona que conocimos en las películas de La Liga de la Justicia. Lo saca de ese lugar de un joven que acude a sus poderes pero que no sabe cómo manifestarlos, que forma parte de una legión de superhéroes pero que no conoce muy bien su lugar en el contexto de ello. Realmente, en mi mente, (llega a) ser Barry Allen, a ser The Flash. Creo que de alguna manera es una historia de origen y una entrada en su propia historia. Así que es un gran arco”.

Pero aunque las palabras de Miller podrían frenar las preocupaciones de algunos fans respecto a que The Flash no será el foco de su propia película, inevitablemente en el panel también se habló sobre Ben Affleck y Michael Keaton, los actores que volverán como sus respetivas versiones de Batman en la película.

Respecto a Keaton el director de la película de The Flash, Any Muschietti, señaló que el guión fue clave para convencer al actor de Batman y Batman Returns de repetir su papel.

“Principalmente le enviamos un gran guión y eso es probablemente lo que más le interesó. Es más complejo que eso, pero le dimos un gran guión y le prometí una gran dirección. Y eso fue todo”, dijo Muschietti entre algunas bromas con Miller.

Todo mientras que al ser consultada sobre estos retornos de los actores la productora Barbara Muschietti apuntó a que todo habría sido muy emocionante.

“Fue un viaje interesante porque creo que históricamente los actores que interpretan a Batman, como es un personaje muy oscuro, no quieren más después de que interpretan el papel”, señaló Muschietti. “Creo que esto fue una sorpresa para ambos y les tomó un tiempo sentirse cómodos con la idea de repetir ese personaje. Especialmente Keaton, quien no había sido Batman por 30 años”.

“Fue increíble ver que ambos, tanto Ben Affleck como Michael Keaton, se emocionaron mucho al regresar una vez que estuvieron con nosotros y pudieron ponerse la capucha y la capa. Creo que ambos sintieron la pequeña alegría que viene con volver a interpretar a ese personaje y divertirse con él, fue una gran experiencia”, agregó.

En el panel de The Flash para la versión de DC FanDome 2021 para China además Miller quiso generar intriga en torno al villano de la película y con el expreso propósito de desatar la confusión comentó que habrían varios villanos, pero que a la vez tampoco habría un verdadero malo.

The Flash planea estrenarse en noviembre de 2022.