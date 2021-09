Benedict Cumberbatch cree que Spider-Man: No Way Home generará “mucho debate” entre los fans

Si decir mucho, Benedict Cumberbatch quiere que sus expectativas y teorías respecto a Spider-Man: No Way Home sigan creciendo. Recientemente el actor que interpreta a Doctor Strange en las películas de Marvel Studios conversó con el podcast “Awards Circuit” de Variety e inevitablemente fue consultado sobre su próxima aparición como Stephen Strange.

Naturalmente Cumberbatch no reveló nada sobre la trama de la película, pero luego de bromear un poco planteó que la cinta podría generar debate entre los fans. Todo antes de calificar a su propuesta como “brillante”.

“Realmente no puedo hablar de lo que pasa y adónde va, pero, hombre, creo que será una gran película”, dijo Cumberbatch. “Creo que (el director) Jon Watts es un genio, todo el equipo de esas tres películas es increíblemente brillante. Será muy divertida y habrá mucho debate al respecto, estoy seguro. Es un concepto brillante y atrevido”.

Spider-Man: No Way Home no solo se hará cargo de la revelación de la identidad secreta de Spidey, sino que también abordará al tema del Multiverso. En ese sentido, aunque los anticipados cameos no están confirmados y siguen en el terreno de los rumores, tiempo atrás Tom Holland planteó que esta podría ser la película de superhéroes en solitario más ambiciosa de la historia.

Pero aunque tiene buenos comentarios sobre la nueva película de Peter Parker, al ser consultado sobre esas declaraciones de Holland, Cumberbatch aseguró que No Way Home sería la cinta más ambiciosa en esa categoría “hasta que salga Doctor Strange 2″.

La secuela de Doctor Strange será dirigida por Sam Raimi y bajo el título de Doctor Strange in the Multiverse of Madness también explorará al Mutliverso y, además de contar con Strange y Wong, contemplará la participación de Scarlet Witch/Wanda Maximoff y America Chávez e incluso se rumorea que podría contar con el cameo de un conocido mutante que apareció en las películas de Marvel a cargo de Fox.

Así, aunque ciertamente hay terreno para las comparaciones planteadas por Cumberbatch, los fanáticos recién podrán dar su veredicto sobre las cintas cuando Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegue a los cines en marzo de 2022 para continuar con la trama del MCU tras lo que ofrecerá Spider-Man: No Way Home en diciembre de este año.