Benedict Cumberbatch improvisó un insulto a Iron Man en Avengers: Infinity War

Benedict Cumberbatch recién protagonizará la segunda película en solitario de Doctor Strange durante el próximo año, sin embargo, desde el estreno de la primera cinta del Hechicero Supremo el actor ha aparecido como el personaje en Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y pronto también será parte de Spider-Man: No Way Home.

En ese sentido, es natural que a estas alturas Cumberbatch tenga varios recuerdos y referencias para explicar su trabajo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness en relación a sus experiencias anteriores en otras producciones de Marvel Studios.

De hecho, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Cumberbatch aprovechó de revelar un nuevo antecedente del rodaje de Avengers: Infinity War después de apuntar a cómo ha sido su trabajo en materia de improvisación en la secuela de Doctor Strange.

Como recordarán, Doctor Strange in the Multiverse of Madness será dirigida por Sam Raimi, el director responsable de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, por lo que aunque Cumberbatch dice que él no influyó en la salida del director anterior, Scott Derrickson, el actor aseguró que la colaboración con Raimi ha sido buena y le ha permitido improvisar mucho más que en la película anterior.

“Con la primera película siempre estabas atrapado en un guión porque era una historia de origen”, comentó Cumberbatch. “Pero esta vez hubo había más libertad. Supongo que porque no lo estábamos inventando literalmente sobre la marcha, pero a veces se siente así. Marvel tiene esta asombrosa capacidad para entrar en producción: ‘Realmente tenemos que empezar a filmar ahora. No importa que el tercer acto no esté exactamente dónde tiene que estar. Realmente haces las cosas sobre un ala y una oración a veces”.

A partir de ese punto, Cumberbatch recordó una de sus primeras experiencias improvisando en la franquicia de Marvel Studios en la escena de Avengers: Infinity War donde Doctor Strange califica como “idiota” a Tony Stark durante la conversación sobre las gemas del infinito en el Sancta Sanctorum.

“Recuerdo que en el set cuando lo llamé idiota, hubo una especie de efecto dominó. ‘Ay Dios mío. ¿Acabas de llamar idiota a Iron Man? Lo dejaron (en la película), bien por ellos. Y luego, obtuvo el mismo tipo de respuesta en el cine”, señaló Cumberbatch. “Solo estaba ... me aburrí de que me compararan con Liberace o cualquier otra comparación con el tipo con barba que tenía frente a mí, así que traté de derribarlo. Es muy divertido jugar con esas cosas. Encuentras tus lugar. Cuantas más veces lo hagas, más familiar te resultará”.

Por supuesto, esa respuesta de Strange a Tony Stark sirvió para comenzar a establecer la dinámica entre ambos personajes para el resto de la película y en última instancia incluso quedó como un recordado intercambio entre Iron Man y el hechicero.

En Avengers: Infinity War el Doctor Strange de Cumberbatch también conoció a Spider-Man y, según el actor, aquel pasado en las películas de los Vengadores influirá en su próxima aparición como Stephen Strange en Spider-Man: No Way Home.

“Hay una relación cercana”, señaló Cumberbatch al ser consultado sobre Strange y Spider-Man. “Son superhéroes del vecindario y han tenido una experiencia o dos. Tienen historia. ¿Podría ser el caso de que Peter me pida que lo ayude a hacer algo? Creo que puedo decir eso. Le ayudo a completar sus declaraciones de impuestos. Eso es lo que hago.”

Doctor Strange in the Multiverse of Madness planea estrenarse en marzo del próximo año, mientras que actualmente Spider-Man: No Way Home mantiene su debut para diciembre de este año.