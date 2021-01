Bernie Sanders está sentado en todas partes en el meme que dejó el cambio de mando en Estados Unidos

Durante los últimos años Bernie Sanders ha inspirado un montón de memes. Después de todo, fuera de Estados Unidos y en el mundo de Internet, probablemente no han sido pocas las personas que han conocido al Senador de Vermont por imágenes virales como aquella que comienza con la frase “I Am Once Again Asking for Your Financial Support”.

Pero aunque Sanders no logró su objetivo y nuevamente perdió la carrera presidencial por la Casa Blanca, inesperadamente se convirtió en uno de los puntos más llamativos del cambio de mando que estableció a Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos.

Después de todo, en medio de la presentación de Lady Gaga y la salida de Donald Trump, varios usuarios de redes sociales repararon en el aspecto de Sanders.

Como retrató una foto de AFP, el senador de Vermont estaba sentado solo en una silla para guardar la distancia necesaria por el coronavirus. Pero eso era solo un detalle porque, en medio de los trajes y vestidos elegantes, Sanders simplemente lucía una chaqueta, mitones, su mascarilla. Todo acompañado de una expresión que apuntaba a que aparentemente le gustaría estar en otro lugar.

Y obviamente, con una postal como esa, los memes no tardaron en multiplicarse

“Cansado de estar atrapado en el enredo de mi gobierno”, escribió una persona que claramente estaba pensando en Watchmen.

“Esto podría haber sido email”.

“Una vez más les estoy pidiendo que no me hablen en las fiestas”.

De hecho, los memes con Sanders llegaron a tal nivel que incluso algunos famosos se sumaron a la moda.

Y como si los memes no fueran pocos, también aparecieron videos e incluso fanarts.

Ahora, si ustedes también quieren sumarse a esta tendencia y hacer sus propios memes de Bernie Sanders, alguien incluso hizo un sitio web para situar al Senador estadounidense en cualquier parte.