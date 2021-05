Blizzard ha perdido el 29% ede sus jugadores activos en tres años

Al parecer no son buenos tiempos para Activision Blizzard y es que de la mano del más reciente financiero publicado, se dio cuenta que el juego ha perdido el 29% de su base de jugadores activos en el plazo de tres años.

Es así como se da cuenta que casi un tercio de los jugadores que tenía Blizzard en 2018 han dejado de jugar los títulos de la compañía. Siendo un descenso continuado a lo largo de estos años, pasando de 38 millones de jugadores activos en el primer trimestre de 2018 a 27 millones en el primer trimestre del 2021.

Pero no todo es negativo, y es que mientras Blizzard cae en el número de jugadores los cifras presentadas por Activision no paran de crecer, esto principalmente a Call of Duty, y el battle royale gratuito de este Warzone, donde de la mano del último informe se habla de 150 millones de jugadores activos durante el último trimestre.

A pesar de esto, las cosas pueden mejorar para Blizzard, sobre todo sis e tiene en cuenta que tiene en camino juegos esperados como Overwatch 2, Diiablo 4 y el juego para móviules Diablo Immortal.