Blue Beetle podría mantenerse en el nuevo universo DC de James Gunn

¿Qué pasará con personajes como The Flash, Aquaman y Wonder Woman tras el comienzo del nuevo Universo DC? Esa es una de las principales interrogantes que define al futuro del cine de superhéroes.

Aunque James Gunn y Peter Safran, los co-presidentes de DC Studios, no han descartado puntualmente a actores como Jason Momoa, por ahora ya están cancelados los planes de una Wonder Woman 3 a cargo de Patty Jenkins y no hay nada claro sobre el futuro de Gal Gadot en relación a la amazona.

Pero un nuevo reporte del Deadline indica que Blue Beetle, el personaje que debutará este año con Xolo Maridueña (Cobra Kai) en el rol titular, podría tener un futuro asegurado.

A partir de fuentes no identificadas, el portal indica que tanto como Gunn como Safran tendrían la intención de incorporar a “Bicho Azul” como parte del nuevo universo. Lo anterior no está confirmado, pero por ahora la promoción de la película no ha puesto el foco en otros personajes de DC, por lo que su función independiente permitiría desligarla de forma más fácil del universo que comenzó Zack Snyder.

Al mismo tiempo, el propio Gunn ha confirmado públicamente que todas las películas de este año, incluyendo a The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom, facilitarán la transición del antiguo universo DC al nuevo que incluirá películas como Superman: Legacy, The Authority, The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow y Swamp Thing.

Blue Beetle llegará a los cines el 18 de agosto.