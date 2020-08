Blumhouse lanzará cuatro películas nuevas a través de Amazon Prime en octubre

Probablemente pasará un buen tiempo antes de que podamos volver a ver una película de Blumhouse en el cine, pero la productora de terror no quiere que durante esa espera nos olvidemos de su trabajo y anunció que el próximo mes de octubre lanzará nuevas películas en una alianza con Amazon Prime.

Bajo una iniciativa llamada “Welcome to the Blumhouse”, la compañía de Jason Blum planea estrenar ocho películas con propuestas diferentes pero unidas por el terror a través de la plataforma de videos de Amazon.

Inicialmente la compañía pretende presentar cuatro producciones durante el próximo mes de octubre como una especie de antesala para lo que desde ya promete ser un inusual Halloween.

Estas películas serán:

The Lie (6 de octubre)

Protagonizada por Mireille Enos (The Killing), Peter Sarsgaard (An Education) y Joey King (The Conjuring), la cinta dirigida por Veena Sud (The Killing, 7 Seconds) seguirá la historia de dos padres que se verán involucrados en una red de mentiras y engaños al tratar de encubrir a su hija, quien asesinó a su mejor amiga.

Black Box (6 de octubre)

“Después de perder a su esposa y su memoria en un accidente automovilístico, un padre soltero se somete a un agonizante tratamiento experimental que lo lleva a cuestionarse quién es en realidad“.

Esa es la sinopsis de esta película dirigida por Emmanuel Osei-Kuffour Jr. (Born with It) que será protagonizada por Mamoudou Athie (Jurassic World 3), Phylicia Rashad (Creed), Amanda Christine (Colony), Tosin Morohunfola (The Chi), Charmaine Bingwa (Trees of Peace) y Troy James (The Flash).

Nocturne (13 de octubre)

Sydney Sweeney (Euphoria), Madison Iseman (Jumanji: The Next Level), Ivan Shaw (Insecure) y Jacques Colimon (The Society) protagonizarán esta cinta que estará ambientada en una academia de artes de élite.

Allí, “una tímida estudiante de música comienza a eclipsar a su hermana gemela más lograda y extrovertida cuando descubre un misterioso cuaderno que pertenece a un compañero de clase recientemente fallecido”.

Nocturne será dirigida por Zu Quirke (Zugzwang, Ghosting).

Evil Eye (13 de octubre)

Esta película estará basada en una producción original de Audible y contará con Sarita Choudhury (Mississippi Masala), Sunita Mani (GLOW), Omar Maskati (Unbelievable) y Bernard White (Silicon Valley) para contar la historia de “un romance aparentemente perfecto se convierte en una pesadilla cuando una madre se convence de que el nuevo novio de su hija tiene una conexión oscura con su propio pasado”. Todo bajo la dirección de Elan Dassani y Rajeev Dassani (A Day’s Work).

Mientras estas cuatro primeras películas de “Welcome to the Blumhouse” debutarán en octubre, se espera que las cuatro producciones restantes se presenten en 2021.