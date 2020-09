Borat 2 fue filmada en secreto y ya está lista

Durante los últimos habían existido señales respecto al nuevo proyecto Sacha Baron Cohen. Una acción en contra de racistas de ultraderecha por aquí, avistamientos de Borat Sagdiyev por allá.

Aunque algunos pensaron que todo se trataba de una nueva temporada de su más reciente serie de televisión, Who Is America?, desde Collider han revelado que en realidad Borat 2 se trabajó en secreto durante los últimos meses. No solo eso, la secuela ya fue terminada y presentada a un puñado de elegidos en Hollywood.

Según las fuentes del portal, Borat 2 presentará al periodista “de la gloriosa nación de Kazajistán” creyendo que es una gran estrella de cine tras el éxito de la película de 2006, por lo que intentará esconderse de los ciudadanos estadounidenses pretendiendo ser alguien mas. En el sitio explican que todo será muy absurdo, ya que Cohen interpreta a Borat haciéndose pasar por Cohen.

En junio, el actor, caracterizado como un sponsor, intervino en el evento de ultraderecha en cuestión. Por otro lado, Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, también reveló que fue abordado durante una entrevista por un tipo extraño en un bikini rosado.

Por otro lado, y tal como pasó con la primera parte, en el camino también habrán entrevistas que sacaran a relucir posturas de Estados Unidos.

La película original recaudó más de $260 millones de dólares a nivel mundial, pero por ahora no existen más detalles sobre la secuela.