Borat realizó una inspección de “coronavirus” para promocionar a su nueva película

Este viernes 23 de octubre será estrenada en Amazon Prime Video la esperada secuela “Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan”.

Como tal, su protagonista, el legendario periodista kazajo Borat Sagdiyev, está llevando a cabo la promoción de su película “documental”, lo que ha dado pie a una serie de entrevistas que incluyeron una participación en el late de Jimmy Kimmel.

En dicho segmento, Borat presentó a los “avanzados” métodos de su nación para detectar al “corona-veeroos" y sometió a Kimmel a un cuestionario para conocer su historial sexual que, inevitablemente, tuvo guiños a las teorías conspirativas del QAnon y la animadversión de Trump hacia Hollywood.

Todo fue llevado a cabo con el particular humor solo para adultos del personaje de Sacha Baron Cohen, que saca a la luz más cosas de Estados Unidos y la sociedad occidental que del propio Borat.

Al mismo tiempo, durante el segmento también hay un breve clip de la película que aborda cómo el periodista intenta que un doctor remueva a un “bebé” que implantó en el estomago de su hija. Y esta última también fue presentada como parte del show de Kimmel, en donde todos terminaron sacándose los pantalones. NICE.

Vean el video a continuación.