Brian Cox despistó a los paparazzis para resguardar el secreto de Succession

Esta nota contiene spoilers del tercer episodio de la última temporada de Succession.

Aunque el destino de Logan Roy cambió súbitamente en el más reciente episodio de Succession, indudablemente su presencia seguirá marcando al futuro de la elogiada serie de HBO.

De hecho, pese a que su personaje abandonó la serie, el propio Brian Cox se negó a abandonar el set durante la grabación de la última temporada.

En conversación con el portal Deadline, el actor explicó que pese a la impactante muerte de su personaje, apareció en el set para engañar a los fanáticos y paparazzis, intentando resguardar el secreto.

“Yo realmente aparecí para el funeral. En ese día, iban a hacer una escena conmigo, una escena falsa en una igelsia, solo para despistar a la gente”, explicó el actor.

“Pero se les estaba acabando el tiempo, fue muy difícil grabar en esa iglesia y había muchas cosas que tenían que cubrir. Y lo único que no necesitaban hacer era tener una escena falsa con Logan Roy que, de todos modos, ni siquiera estaría en la serie. Entonces, estaba en camino a hacer la escena, para ir a la iglesia, no recuerdo dónde estaba el lugar, pero lo que sucedió fue que estaba a punto de hacer eso y me llamaron diciéndome: ‘No es necesario que entres ahora’. Y dije que: sí. Y me dijeron: ‘¿Qué?’ Dije: ‘Voy a entrar’. Dijeron: ‘Sí, pero no vamos a hacer la escena’. Dije: ‘Mira, voy a entrar, porque sé habrá muchos paparazzi allí, y se preguntarán qué es ese funeral. Voy a entrar’”, planteó Cox.

En ese sentido, el actor agregó que: “tan pronto como salí del auto, había paparazzis sacando fotografías a la izquierda, derecha y centro, y por lo tanto, pensaron: ‘Logan está en el funeral, ¿qué está haciendo?’ Verás, si no hubiera hecho eso, si no hubiera venido, habrían dicho: ‘Es el funeral de Logan. Y yo fui quien asumió esa responsabilidad. Ni siquiera pensaron en ello. Estaban tan apurados, y tanto, ya sabes, esta última temporada fue muy difícil de filmar”.

Adicionalmente, Brian Cox descartó que a futuro se concrete un spin-off de Succession, no solo porque el creador Jesse Armstrong no está interesado, sino que debido a que la historia no estaría a la altura. En ese sentido, el actor dijo que la única posibilidad sería seguir al primo Greg interpretado por Nicholas Braun, pero algo como eso inevitablemente sería “bastante aburrida”.